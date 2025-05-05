Erdoğan ile görüşen Trump'tan ''Rahip Brunson'' hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Donald Trump ise ABD'ye iade edilen Rahip Brunson'ı hatırlatarak, Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti."

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Suriye, Gazze ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok konu hakkında çok iyi ve üretken bir telefon görüşmesi yaptım. Cumhurbaşkanı beni ileride bir tarihte Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek.

RAHİP BRUNSON'I HATIRLATTI

Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı. Her durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya ve Ukrayna arasındaki gülünç ama ölümcül savaşın hemen sona ermesi için çalışmayı dört gözle bekliyorum!"