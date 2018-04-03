Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Putin ortak basın açıklaması yaptı. S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık, bitti o iş." derken, Putin ise, "S-400'lerin Türkiye'ye teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır." dedi.

Rusya'dan gelen turist sayısına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak." diye konuştu.

Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin Putin'e bilgi aktardığını da belirterek, "Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

'İKİLİ İŞ BİRLİĞİMİZ TIPKI SU VERİLMİŞ DEMİR GİBİ ÇELİKLEŞTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi." dedi.

'SURİYE'NİN GELECEĞİ DEAŞ, YPG, PYD GİBİ PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKILAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili de "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kaydetti.

S400 FÜZELERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 füzelerinin teslimatıyla ilgili "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Putin ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile başka anlaşmalara ilişkin de "Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük." dedi.

PUTİN: S-400'LERİN TESLİMAT SÜRESİNİ AZALTMAYA KARAR VERDİK

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

Ziyaretimizin programı son derece yoğundu ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldık.

İleride de karşılıklı yatırımların arttırılması niyetindeyiz.

2017 yılında Türk-Rus ticaret hacmi arttı. Ticaret hacmimiz 22.1 milyara doları aştı. Gelecekte yeni ticaret platformları kurmayı planlıyoruz.

Karma ekonomi komisyona da son derece büyük bir rol düşüyor.

Nükleer enerjide işbirliğimiz farklı bir düzeye taşındı. Bugün ilk nükleer güç santralini kuruyoruz. Ortak hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye girmesi.

S-400'lerin teslimatını da görüştük. Türkiye'ye teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik.

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarını ele alarak Suriye'deki durumu konuştuk. Gerilimi azaltma bölgelerindeki durumun iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini ele aldık. Yarın İranlı mevkidaşımız Hasan Ruhani'yle birlikte bu konuda üçlü zirve yapacağız.

ERDOĞAN: S-400 TÜRKİYE'NİN KENDİ KARARIDIR

Erdoğan: S-400 konusu Türkiye'nin kendi kararıdır. S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık, bitti o iş. Teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir. Akkuyu ile enerjimizin yüzde 10'unu karşılaycağız. Böyle bir projenin hayata geçirilmesinde Rusya'nın kolaylaştırıcı yaklaşımı, hele hele bir çok gencimizi yetiştirmeye yönelik adımlar böyle bir işbirliğini gerçekleştirmeye vesile olmuştur. Uluslararası enerjimize de enerji katacaktır.

PUTİN: SKRİPAL KONUSUNU DA GÖRÜŞTÜK

Putin: Dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard bu soruşturma için birkaç ay gerektiğini bildirdi.

S-400 konusunda Türk meslektaşlarımızın ricası oldu. Üretimine ivme kazandıracağız. Bu ticari bir meseledir. Şirketler tarafından çözüme bağlanıyor.

Erdoğan: Şirketler S-400 konusunda mutabakat sağlamış vaziyetteler.