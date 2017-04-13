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  1. 13 Nisan 2017 23:24

Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü.

Erdoğan ile Putin görüştü
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ABD ile gergin günler yaşayan Rusya'nın lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda kritik bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede iki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekti.

Ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, İdlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı.

Görüşmede, iki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledikleri belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldı.

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