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Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

ORTAKLIK VURGUSU

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi. 

Etiketler erdoğan putin görüşme
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