Erdoğan ile Putin'in arasında ''gizli bir anlaşma'' mı var ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması için "Erdoğan'ın sözleri gizli anlaşmaya mı dayanıyor?" diye sordu.

Selvi, Erdoğan'ın sözlerinin Soçi anlaşmasının sadece İdlib'le sınırlı olmadığının sinyali olduğunu da aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili olarak "Yukarıdaki sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan ile Putin’in Suriye mutabakatı sadece İdlib’le sınırlı değil. Bu noktayı sorduğum yetkililer, İdlib anlaşmasının 10. maddesine dikkat çekiyorlar." dedi.

Selvi, "Belli ki Erdoğan ile Putin arasında 10. maddenin altını dolduran gizli bir mutabakat var. Tabii ülkeler her şeyi açıklamaz." dedi.