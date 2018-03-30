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  4. 30 Mart 2018 23:37

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme !

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

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