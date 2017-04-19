Erdoğan ile Trump biraraya gelecek

Referandum sonuçlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan kutlama telefonu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönem Washington'u ziyaret edecek. Erdoğan'ın Washington'a resmi bir ziyaret yapacağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün akşam ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırıldı.

RAMAZAN'DAN ÖNCE ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Edinilen bilgiye göre iki başkent, Erdoğan ve Trump'un programlarını dikkate alarak en uygun zamanı belirlemek için çalışmalara başlayacak. Diplomatik kulislerde iki tarafın programının uygun olması halinde ziyaretin Ramazan ayının başlamasından önce gerçekleşebileceği öğrenildi. Bir değişiklik olmadığı takdirde görüşme NATO Zirvesi öncesi gerçekleşecek.

SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde bölgeler konular ve işbirliğinin yanısıra Suriye konusu da ağırlıklı olarak ele alındı. Tillerson bir kez daha, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı harekatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki bakanın görüşmesinde Rakka'ya yönelik olası kapsamlı bir operasyon da konuşuldu. Çavuşoğlu, Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye'nin bilinen pozisyonunu bir kez daha anlatarak, PYD/YPG güçleri ile birlikte hareket edilmesine sıcak bakmadığını vurguladı. İki taraf Esad'sız bir Suriye konusundaki görüş birliğini de bir kez daha teyid etti.

"TRUMP'LA KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUŞACAĞIZ"

Öte yandan Erdoğan da, CNN International'a verdiği mülakatta "Trump'la kısa süre içerisinde buluşacağız." dedi.