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Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu. Erdoğan, bir genç kızın ''İlk oyunuzu hangi partiye verdiniz?'' sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da "İlk oyum Erdoğan'a" buluşmaları kapsamında Diyarbakırlı gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok soru yöneltilirken, bu sorular arasından biri dikkat çekti.

"İLK OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERDİNİZ?"
Genç bir kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlk oyunuzu hangi partiye verdiniz, oy vermenizde belirleyici etkenler neler oldu?" diye sordu.

"İLK OYUMU ERBAKAN HOCAMIZDAN YANA KULLANDIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu soruya şöyle yanıt verdi: "Tabii, zor bir soru sordun. İlk oyumuzu rahmetli Erbakan hocamızdan yana kullanmıştık. Şimdi biz seçilme yaşını da düşürdük. Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız diyorlar. Parlamentoyu çoluk çocuğa bırakmadık, biz 'Fatih'in İstanbul'un fethettiği yaştasın' anlayışla gençlerimize bıraktık."

Etiketler recep tayyip erdoğan ilk oy diyarbakır
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