Erdoğan, İmamoğlu'na neden randevu vermedi ?

Can Ataklı, bugünkü yazısında, Ekrem İmamoğlu- Erdoğan görüşmesinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Ataklı'ya göre Erdoğan, "bu görüşmenin sonucunu tahmin edemiyor, kime yararı olacağını önceden kestirmiyor, bu nedenle de görüşmekten kaçıyor."

Can Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan ve AKP İmamoğlu'nun ziyaretinden niye bu kadar korkar?

İktidar partisini ve tabii ki sarayı seçimde ezerek yenen Ekrem İmamoğlu, kendi seçmenini kızdırma pahasına, seçimlerden hemen sonra “İstanbul'un menfaati için Erdoğan'la görüşürüm” demişti.

İmamoğlu daha sonra tüm siyasi partileri ziyaret etme kararı almış.

İYİ Parti, HDP, Saadet, Vatan Partisi bu kapsamda ziyaret edildi.

AKP ise İmamoğlu'na bir türlü randevu vermiyor.

Belli ki saraydan henüz bir talimat almadılar.

Bu nedenle olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söyleyemiyorlar, susuyorlar.

Aynı şekilde Erdoğan da randevu talebine cevap vermedi.

İmamoğlu, 15 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “görüşme talebini”hatırlatmış ve “Ne zaman ziyaret edeyim?” diye sormuş.

İmamoğlu, Erdoğan'dan “Arkadaşlarım planlıyorlar” yanıtını aldığını anlattı.

Şaşırtıcı değil mi?

Erdoğan'ın “arkadaşları” çalışıyormuş.

Bu konuda ne çalışılır ki?

Erdoğan sadece “Ne zaman boşluk var, Ekrem Bey'e randevu verelim” der, arkadaşlar dediği adamları da randevu defterlerine bakarak uygun zamanı bulurlar, hepsi bu işte.

Ancak anladığım kadarıyla Erdoğan bu konuda biraz çekingen.

Çünkü son yaşanılan seçim hezimeti, yapılan hesapların tutmadığının da bir kanıtı.

Sanıyorum bu görüşmenin sonucunu tahmin edemiyor, kime yararı olacağını önceden kestirmiyor, bu nedenle de görüşmekten kaçıyor.