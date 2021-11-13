Erdoğan imzaladı; AK Partili Binali Yıldırım’a yeni görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ı Aksakallılar Konseyi’ne Türkiye’nin Aksakalı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde konuştu. ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak ismi değiştirilen Yassıada’daki toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan, “PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız” dedi.

Erdoğan, ekim ayında bir öğrencinin “Ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “İş arıyorum” yanıtını veren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ise Aksakallılar Konseyi’ne Türkiye’nin Aksakalı olarak atadığını söyledi. Yıldırım, Türkiye’nin aksakalı olarak, Türk dünyası arasında ilişkilere başkanlık edecek.

1990’DA KURULDU

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu. Kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan oluşan Türk Konseyi, 6’ncı Zirvesi sırasında gözlemci statüsü kazandı. Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’nde de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.

‘Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler’ temasıyla yapılan zirvede Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“TİCARETİMİZİ SÜRATLE ARTIRMALIYIZ”

Salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele bir başarı örneğidir. Bugün ayrıca katkılarınızla hazırlanan 2040 vizyon belgesini uygulamaya alacağız. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari işbirliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar değerinde seyrediyor. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Kara hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Uluslararası yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI SİVİL KORUMA MEKANİZMASI TEKLİFİ

Paris İklim Anlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe koyarak yeni bir dönemin kapılarını açtık. Dönem başkanlığımız süresince yoğun çaba harcayacağız. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız. Küresel ısınmanın da etkisiyle doğal afetlerin sayısının katkısıdır. Yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınların süresinde bizimle dayanışma gösteren bütün ülkelere teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz.

“KKTC’Yİ DE ARAMIZDA GÖRMEYİ ARZU EDİYORUZ”

Terör örgütleriyle mücadele de ortak konularımızdan biri olmalıdır. PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.

Türkiye’de dört yıldır düzenlenen Teknofest’i gelecek yıl Azerbaycan’da gerçekleştireceklerini açıklayan Erdoğan, “Sayın Aliyev, dirayetli liderliğinizle Karabağ’daki işgale 44 gün gibi kısa sürede son verilmiştir. Bu tüm Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini pekiştirmiştir. Karabağ zaferi bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barışa giden yolun da önünü açmıştır. Aliyev’e Türk Dünyası Ali Nişanı’nı takdim etmekten derin bahtiyarlık duyuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e nişan verme töreni gerçekleşti.