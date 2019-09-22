  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Eylül 2019 09:28

Erdoğan imzaladı ! Ticaret Bakanlığı'na yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Ticaret Bakanlığı'ndaki boş pozisyonlara Erdoğan atama gerçekleştirdi.

Erdoğan imzaladı ! Ticaret Bakanlığı'na yeni atamalar
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ticaret Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Yasin Akdere getirildi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan atandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
erdoğan , ticaret bakanlığı , mkek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM