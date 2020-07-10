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  4. 10 Temmuz 2020 17:20

Erdoğan imzayı attı! Ayasofya resmen ibadete açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, kendi imzaladığı Ayasofya kararını paylaşarak ''Hayırlı olsun'' dedi.

Erdoğan imzayı attı! Ayasofya resmen ibadete açıldı!
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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar ile birlikte Ayasofya'da ibadetin önü açıldı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altında kendi imzası bulunan Ayasofya kararını twitter adresinden paylaşarak ''Hayırlı olsun'' dedi.

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DHA

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