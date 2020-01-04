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  4. 04 Ocak 2020 18:12

Erdoğan İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü !

Cumhurbaşikanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Erdoğan İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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