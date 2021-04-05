''Erdoğan işbirliği yapmazsa her şey bloke olur''

AB liderlerinin yarınki Türkiye ziyareti öncesinde Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir yetkili, görüşmelerde müzakere edilmeyeceğini, işbirliğinde ilerleme için bir çerçeve çizeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Toplantıda, AB'nin Türkiye'ye yönelik son zirvesinde belirlediği ve hem yaptırımlara hem teşviklere dayalı olan 'ikili' stratejisi çerçevesinde yeni işbirliği alanları ele alınacak.

'YOL HARİTASI ERDOĞAN'IN YAPICI DAVRANMASINA BAĞLI'

AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesinde Fransız ajansı AFP'ye konuşan bir AB yetkilisiyse, işbirliğini yeniden başlatma amaçlı yol haritasının 'Erdoğan'ın yapıcı davranması ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin gerilimi yumuşatmaya devam etmesi' koşullarına bağlı olduğunu söyledi.

'MÜZAKERE ANI OLMAYACAK'

Yetkili, salı günü Ankara'da yapılacak olan toplantının 'bir müzakere anı olmayacağını, ilerleme konusunda bir çerçeve çizeceğini' belirtti. AB yetkilisi, "Eğer Erdoğan işbirliği yapmazsa her şey bloke olacak" dedi.

'ERDOĞAN UYSALLAŞTI' YORUMU

Ajansın görüştüğü yorumcu diplomat ve yorumcular ise 'Erdoğan'ın ülke içindeki ekonomik sıkıntılar ve müttefiki Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan gitmesi sonrası Washington'ın çizgisinin sertleşmesi nedeniyle daha uysal bir hale geldiği' görüşünü paylaştı.

AB'NİN YENİ STRATEJİSİ TEŞVİK VE YAPTIRIMA DAYALI

Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin mart sonunda yaptığı zirvede, Türkiye'yle 'havuç-sopa' kavramına dayalı olarak işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde somut adımlar vaat edilmişti. Zirvede Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimin yumuşadığı not edilmiş; Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği, Suriyeli sığınmacılar daha fazla mali yardım gibi somut adımların atılabileceği ama yaptırım seçeneğinin masada tutulduğu vurgulanmıştı. AB liderleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi ve HDP'ye yönelik kapatma girişimini sert bir dille eleştirmişti.