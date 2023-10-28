Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini belirterek, ''İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiğini belirterek, ''İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.

İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."