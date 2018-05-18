Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Kudüszirvesinin açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinde yaptığı konuşmada, “14 Mayıs pazartesi insanlık tarihine kara bir gün olarak kazınmışsa 18 Mayıs cumada müşterek çabalarımızda insanlık onurunun kurtarıldığı gün olarak yazılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"18 MAYIS İNSANLIK ONURUNUN KURTARILDIĞI GÜN OLARAK YAZILACAK"

Bugün İsrailli haydutlarca katledilen Filistinliler için harekete geçmek, tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini göstermek demektir. Nasıl 14 Mayıs Pazartesi insanlık tarihine kara bir gün olarak kazınmışsa, 18 Mayıs Cuma da inşallah müşterek çabalarımızla insanlık onurunun kurtarıldığı bir gün olarak yazılacaktır.

"KUDÜS DAVASI TÜM MÜSLÜMANLARIN DAVASIDIR"

Bizler bugün bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere 'dur' diyoruz. Buradaki toplantımızda, Filistinli kardeşlerimizin mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını haykırıyoruz. Bir kez daha şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum; Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır, Kudüs elinde on binlerce masum Filistinlinin kanı olan bir terör devletinin insafına bırakılmayacak kadar mukaddes bir mübarek beldedir.

Tüm uyarılara rağmen ABD, gerilim ve çatışmalardan beslenen çevrelerin esiri oldu.

Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür.

Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.

İsrail, katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir.

"İSLAM ÜLKELERİNİN VE VİCDAN SAHİPLERİNİN DESTEĞİNİ ALACAĞIZ"

Maalesef adaletin tecellisi için atılan her adım Güvenlik Konseyi'nde Amerikan yönetimi tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürecek, inşallah burada tüm İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız.

"HİÇ KİMSE BİZE HAKKIMIZI ALTIN TEPSİDE İKRAM ETMEYECEKTİR"

Geldiğimiz noktada hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz; kınamak, kızmak, bağırmak bugüne kadar işgal ve zulmü durdurmadığı gibi bundan sonra da durdurmayacaktır. Müslümanlar kendi haklarını alana kadar hiç kimse bize hakkımızı altın tepside ikram etmeyecektir.

KATILIMCI ÜLKELER

İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanlarının yanı sıra Endonezya ve Gambiya'nın cumhurbaşkanı yardımcıları katılıyor.

Filistin, Kırgızistan, Pakistan başbakan düzeyinde toplantıda yer alırken Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da senato başkanları seviyesinde temsil ediliyor.

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıda bulunan ülkeler ise şunlar:

Suudi Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak toplantıya katılıyor. Rusya ise İİT daimi temsilcisi ile temsil ediliyor. Ayrıca birçok ülkeden çeşitli bakanlar ve büyükelçiler toplantıda bulunuyor.

İİT GEÇEN YIL YİNE KUDÜS'LE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.