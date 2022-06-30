Erdoğan: İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtırayla ilgili ''Üçlü muhtıra diplomatik bir zaferdir'' diyen Erdoğan, ''İsveç, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madrid NATO Zirvesi'nin tamamladık. Tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirlik için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Stoltenberg ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Liderler düzeyinde bu yıl 3. kez bir araya geldik. Geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Ukrayna'ya desteğimiz şarttır. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir. Zirvenin dün ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video mesajla bize hitap etti. Zelenski ve Putin ile düzenli temas halindeyiz. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır.

Buradaki temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz ateşkesin ivediklere temini hakkında bilgi verdim. BM'nin ve taraflarının katılacağı toplantı için çabalarımızdan bahsettim.

Bu sene ittifaka katılımını 70. yılını kutlayan Türkiye şüphesiz gelecek vizyonunda söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. NATO'nun terörün tüm biçimleriyle mücadele kararlılığı önemlidir. Ancak bu kararlıkık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Tüm temaslarımda bu konunun Türkiye için önemlilik arz ettiğini söyledim. Masumların canları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan terör hepimizin ortak sorunudur. Bize karşı kullanılan silahlar yarın başkasına kullanılır. Tarih bize bu tür ihmalkarlıklarının daha sonra ölümcül olarak geri döndüğünü göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadelesini videodan izletme imkanı bulduk Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz NATO'nun inandırıcılığını korumak istiyorsak teröre karşı samimi adımlar atmamız şart.

"MUHTIRA DİPLOMATİK BİR ZAFERDİR"

Salı günü İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Bu bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin tutulmasıdır. Bundan sonra süreci titizlikle takip edecek adımlarımızı ona göre atacağız.

Hiç şüphesiz bu muhtıra diplomatik bir zaferdir. Savunma sanayi alanında işbirliğinin artırılması. Terörizmle mücadele konusundaki uygulamalarını tadil etme sözü. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi, Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi yönünde karar alınmıştır.

Finlandiya ve İsveç AB güvenlik mekanizmasına katılmasını destekleyecektir.

Biz kendi dış politikamızı izlerken, NATO'ya da destek vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı tavrı bekliyoruz.

TAHIL KORİDORU

Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile diplomatik görüşmelerimize devam edeceğiz. Bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Gemilerle bu ürünlerin tahliyesini sağlamaya gayret edeceğiz.

BİDEN'IN F-16 AÇIKLAMASI

Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Biden'la yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi göndereceğiz. Cumhuriyetçilerin de desteğini almak gerekiyor. ABD'ye yakın zamanda bir heyet göndereceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmeleri lazım. Üzerlerine düşenleri yapmazlarsa mutabakat Meclis'e gitmez.

Oluşan bir hukuk var Rusya'yla ikili ilişkilerimiz var. Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var.

Her yiğidin yoğurt yiyişi faklıdır. Sizde de böyle bir söz var mı? Boris benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun bakışı öyledir benim bakış açım da böyledir. Denge politikasının daha faydalı olacağına inanıyorum. Win-win... Görüşmelerime devam ediyorum ve bunlardan netice alacağımıza inanıyorum.

"MİÇOTAKİS ANLAŞMAYA SADIK KALMADI"

Yunanistan'ın malum son dönemlerdeki tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Üçüncü kişileri araya sokmayalım dedim. Ama 2-3 hafta sonra ABD'de yaptığı konuşmayla durumu tersine çevirdi. Davos'ta da aynısını yaptı. Bununla da kalmadı Adaları silahlandırma girişimine gitti. Adaları silahlandıramazsınız. ABD'nin kurduğu üsler için de Rusya'ya karşı dendi. Biz barışın egemen olduğu bir dünya tesis edeceksek bunlar neden yapılıyor.

Muhalefet hiçbir zaman olması gerekeni söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. İsveç'te terör yanlıları ciddi manada Muhalefete dönünce anlatırız.

Bu görüşmelerde KATSA görüşmeleri gündeme gelmedi. Ama olumlu gelişmeler var.

73 TERÖRİSTİN İADESİ

Ben bana verilen söze bakıyorum. Verilen sözler yerine gelecek, şahsiyetli politika budur. İsveç de Finlandiya'da verilen sözü tutacak.

Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Diyarbakır anneleri 110 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Nerede bu Freedom House. Gitsin Diyarbakır annelerini görsünler. Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük alanım sizin özgürlük alanınıza kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok. Bunlar dezenformasyon.

Siyaset kavga gürültü işi değildir. Dost kazanma peşinde olacaksınız.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Uluslararası camianın anlamayacağı operasyonu yapmayız.

İspanya bizim her şeyden önce çok samimi bir dostumuz en hassas dönemde patriotları yerleştirdi. Hala onların bataryası Türkiye'de duruyor. İspanya'yla birlikte uçak gemisini yaptık. SİHA'ların inip kalktığı bir uçak gemisi. 15 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine sahibiz. Hedefimiz bunu 20 milyara çıkarmak. Kral Felipe'ye de şükranlarımı belirtiyorum.

Siyasette dün dündür bugün bugün. Siyasette 24 saatte her şey değişir. Ben Başbakan olmadan önce Sayın Bush'la bir süreç başlattık. Öyle ya da böyle ABD'yle ilişkiler devam etti.

(F-16) Burada bir çelişki var şu; Demokratlar - Cumhuriyetçiler. İkisinin de desteği lazım. Biden adımı atacaktır.

İsveç'ten 73 teröristin iadesi) Biz bunların terörizme, bu yargı sistemleri çanak tutuyorsa bunu açıklasınlar. Bizim ülkemizde teröre yargı sistemimiz asla çanak tutmaz. Gereği neyse bunun gereğini yaparlar.

Afganistan'daki terörle mücadele noktasın bine yakın askerimiz vardı. NATO, ABD ile birlikte orada mücadele verdik. Şimdi de Kabil Havalimanı işletmesine yönelik biz varız. Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla ilgili desteği vereceğiz dedik.