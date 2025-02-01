Erdoğan: ''İzmir’e eser bırakmadılar yediler içtiler dağıldılar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in perişan halde olduğunu belirterek ''Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık en bakımsız en perişan devrini yaşıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e geldi. Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Erdoğan, "Sadece şu son 10 yılda yaşananlar bile şehrin CHP’li yerel yöneticiler ve siyasetçiler tarafından nasıl bir garabet sarmalına sokulduğunu göstermeye yeterlidir. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar. İzmir Körfezi’nin kötü kokudan yanına yaklaşılmadığı halde kıllarını kıpırdatmazlar. Körfezin temizlenmesinin asli sorumlusu millete olan saygısından dolayı bu meseleye çözüm arayan bakanlığın toplantısına katılma lütfunda dahi bulunmazlar" dedi.

"Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler"

İzmir’in su sorununa da değinen Erdoğan, "Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. İlçelerine hizmet etmeleri için seçilen başkanlar İstanbul’da siyasi ikbal peşinde koşarlar. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Kentsel dönüşüm projelerindeki dolandırıcılıklarının arkasında kendi partilerinin silueti belirir. Eski ve yeni başkanların şehre zerre kadar faydası olmayan kişisel kavgaları ayyuka çıkar. Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri önce protokole alıp başköşeye oturttular sonra özür dilerler. Karşımızda neresinden tutsanız elinizde kalan bir İzmir fotoğrafı var. CHP Genel Başkanı bile bu durumun farkına varmış olmalı ki İzmir’in temsilindeki sorunları ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Kendi görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, ilericilik örtüsüyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması da ayrı bir hastalık. İzmir, her alanda sürekli geriliyor ama bunlar ilericilik kisvesi altında yağma düzenlerini devam ettirmek için canhıraş bir şekilde uğraşıyorlar" diye konuştu.

"İzmir’deki tabloyu Cumhur İttifakı değiştirecek"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tabii bunun için önce İzmir’deki vatandaşlarımızı siyasi tercihlerini ideolojik saiklerle değil eser ve hizmet merkezli olarak yapmaya ikna etmemiz gerekiyor. Yıllar sonra bizzat işin sahiplerinin Atatürkçü ve Kemalizm’i Menderes’e karşı mücadele edebilmek için biz icat ettik dediği bir fanatizm, Menderes’in tüm kalbini adadığı şehir olan İzmir’i esir alamaz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal "Benim en büyük eserim Cumhuriyettir" derken bunların cumhuriyetin gelişmesine kalkınmasına zerre kadar katkıları olmadı. Tam tersine kendilerine affınıza sığınarak söylüyorum "Mustafa Kemal’in İtleri" diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı, kent uzlaşısı adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler. Kimi zaman seçim kazanmak kimi zaman ceplerini doldurmak için yıllardır Gazi Mustafa Kemal’in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar" dedi.



Terör konusuna da değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Bir de utanmadan arlanmadan haya etmeden çıkıp bizim, "Terörsüz Türkiye" çabamızla kendi suç ortaklıklarını bir tutmaya kalkıyorlar. Muhalefeti alternatif vizyon ve program üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp Türkiye ve Türk milletinin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi. Eski genel başkanları bu şehrin milletvekili oldu. Yeni genel başkanları güya kendini İzmirli olarak görüyor. Peki buradan size ve tüm İzmirlilere soruyorum. Topunun birden İzmir’e tırnak ucu kadar bir faydası hizmeti dokundu mu, var mı? Bu genel başkanlar şehrimize şunları şunları kazandırdı diye 3-5 başlık sayabilecek birisi yok. Çünkü yapılan hiçbir şey yok. Belki geride hiçbir eser hiçbir hizmet bırakmadılar ama her İzmir’e gelişlerinde yediler içtiler dağıldılar. Gazi’nin emaneti olan Cumhuriyete en büyük zararı sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizm’i kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir. CHP’yi ve ona oy verenleri bu proje ürünü istismar siyasetinden kurtarmak İzmir’in kurtuluşunu ülkenin istikrarı ile bir tutan ecdada da Gazi’nin hatırasına da demokrasimize de yapılacak en büyük hizmet olacaktır."