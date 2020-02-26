''Erdoğan kabine değişikliği için uygun zamanı bekliyor''

AK Parti cephesinde tekrarlanan İstanbul seçiminin ardından konuşulan ancak gerçekleşmeyen, kabinede değişim olasılığı iktidar partisi içerisinde yeniden konuşulmaya başlandı. Değişimin zamanlaması konusunda ise parti kulislerinde ağırlıklı olarak 2 seçenek dile getiriliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre revizyon için ilk olarak ortaya konan seçenek, TBMM Başkanlığı, başkanlık divanı ve grup yönetimi seçimlerinin yapılacağı temmuz ayında olabileceği yönünde. Erdoğan’ın, grup yönetiminde değişiklik yapılması, grup yönetimi ve milletvekilleri arasından kabineye isim alınmasına karar vermesi durumunda revizyonu da bu tarihlerde yapabileceği kaydediliyor. Ancak bakan olan milletvekilinin TBMM üyeliğinin düşmesi nedeniyle bakan yapılacak milletvekili sayısının oldukça sınırlı olacağına dikkat çekiliyor.

BİNALİ YILDIRIM’IN DURUMU DA BU SÜREÇTE NETLEŞECEK

İstanbul seçimini kaybeden eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın durumunun da bu aşamada netleşeceği dile getiriliyor.

2021’E DE SARKABİLİR

Revizyonun zamanlamasıyla ilgili olarak konuşulan ikinci seçenekte ise, partinin büyük kongresinden öncesine işaret ediliyor. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziran sonu temmuz ayı başında il kongrelerine başlanması planlanıyor. İl kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte büyük kongrenin de en erken yıl sonunda yapılacağı, 2021 yılının Ocak ayına da sarkabileceği kaydediliyor. Büyük kongrenin tarihine bağlı olarak sonbaharda kabine revizyonu olabileceği dile getiriliyor. Erdoğan’ın, MKYK’den bazı isimleri kabineye ya da tersine kabinedeki bazı isimleri parti yönetimine kaydırabileceği konuşuluyor.

‘ESKİLER GELSİN AĞABEYİMİZ OLSUN’

Partide revizyonun ne zaman olacağı kadar değişimin hangi yönde olması gerektiği konusu da tartışılıyor. Parti içinde bir grubun daha önce “partinin ağabeyi” olarak nitelendirilen isimlere kabinede yer verilmesi gerektiğini belirterek “Eskiler gelsin, ağabeyimiz olsun” görüşünü dile getirdiği belirtildi. Ancak bu görüşe karşı çıkan bir grubun da “Dön dolaş niye aynı isimlerle gidiyoruz, yeni isimler gelmeli” tezini savunduğu öğrenildi.