Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu için kolları sıvadı. AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişebileceği konuşuluyor. 5 ismin ise kabinedeki yerinin garanti olduğu belirtiliyor.

AK Parti'de değişim tartışmaları sonrası başlayan il kongrelerinin şubat ayının ilk haftasında bitirilmesi, son haftada ise büyük kongrenin yapılması planlanıyor. Parti yönetiminde birçok ismin değişeceği, kabine revizyonunun da aynı tarihlerde yapılabileceği konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmini yapılıyor.

5 BAKANIN YERİ SAĞLAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in görevine devam edeceği belirtiliyor.

AK Parti kaynakları bu isimlerin dışında yapılacak değişikliklerin sürpriz olmayacağını dile getiriyor.

Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

Türkiye Gazetesi