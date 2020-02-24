Erdoğan ''kaç şehidimiz var'' dedi, CHP'den çok sert tepki geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salıcı şunları kaydetti:

2001 yılında yazar kasa döneminde Erdoğan iktidarda değildi. "Bu ülke bu hale geldiyse meydanlar açız açık diye bağırıyorsa, 'yandım Allah' diyorsa bu hale Türkiye'yi kim getirdi?" diyordu Erdoğan. 2002 yılında işsiz 2 milyondu. Bugün, çıplak işsizlik rakamları 4 milyon 642 bin. o zaman yüzde 10,6 ymış şimdi yüzde 14.

Şimdi Erdoğan'ın diliyle sorayım, Türkiye'yi bu hale kim getirdi, bu hükümet getirmedi mi?

Esnaflarımızın çoğu borcunu ödeyemiyor, ödenemeyen senetler dağ gibi birikti. 10 Şubat'tan itibaren icra dairelerinde 20 milyon icra dosyası var. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi, bu hükümet getirmedi mi?

Vatandaşın borcu artmaya devam ediyor. Vatandaşların bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 1 aylık süre içinde 609 milyar lira oldu. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? 18 yıldır yönetiyorlar. 18 yılda Recep Tayyip Erdoğan hükümeti aslında Türkiye'nin hiçbir gerçek sorununu çözebilmiş değil.

Vatandaş artık iş bulma ümidini kaybetti, iş aramayı bıraktı.

Bir süreden beri CHP'li belediyelere karşı hükümetin vatandaşın vermiş olduğu oyu sindiremeyen uygulamalarıyla karşı karşıyayız. CHP'li başkanlar vatandaşa hizmet ediyor. Hizmeti engellemeye çalışan kim? Saray rejimi. Saray rejimi özel bir çaba içinde bunun için.

UKOME'DE YAPILANLAR İMAMOĞLU'NUN İRADESİNE SAYGISIZLIK

UKOME'de yapılanlar vatandaşın Ekrem İmamoğlu'nu seçmesi iradesine saygısızlıktır. Bu hukuk tanımazlıktır. Bu belediye başkanlarımızı engelleyerek halkı hizmetten mahrum bırakmaktır. Bir tür kendilerince kayyum ataması yaptıklarını düşünüyorlar. Bu hale de Türkiye'yi kim getirdi?

İntihar vakalarını, ekonomik sorunları bir protesto gösterisiyle topluma duyurmak isteyen üniversite öğrencilerine Kadıköy'de sert bir müdahale gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINI KIYASLADI

Altın fiyatlarıyla ilgili bir araştırma yapalım dedik. 2002 yılıyla bir asgari ücretle 6,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu. 2020 yılında asgari geçim indirimi de eklediğinizde 4,25 adet çeyrek altın alabiliyorsunuz bu asgari ücretle. Bu araştırmayı yapmaya karar verdiğimizde Cuma günü farklı rakam, dün farklı rakam, daha bu toplantıya başlamadan önce farklı rakamlar elde ettik. Bakalım açıklamamız bitince rakam ne olacak. Çocuk sayısını arttıralım diyorlar. Bu tabloda bırakın evlenmeyi düğüne gitmekten korkar hale geldi vatandaşımız. İstikrarlı bir şekilde evlenme sayısı azalıyor, boşanma sayısı artıyor.

ERDOĞAN'IN "LİBYA'DA BİRKAÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR" AÇIKLAMASI

Salıcı açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin Erdoğan'ın "Libya'da birkaç tane şehidimiz var" açıklamasına gelen tepkileri hatırlatması üzerine Salıcı, "Şehitlerle ilgili kullandığı ifade yakışıksız, incitici. Bundan dolayı çok üzgünüz. Kaç askerimizin hangi nedenlerle şehit olduğu neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye'nin nasıl bir süreç yürütüldüğü bilgiler neden kamuoyundan saklanıyor? Hükümet doyurucu bir açıklama yapmakla yükümlüdür" dedi.