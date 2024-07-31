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Erdoğan: ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum''

Erdoğan: ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniye'nin öldürülmesi sorası yaptığı açıklamada, '''Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.  Suikaste Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Heniye'ye yönelik saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini belirterek, Filistin'e destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

Erdoğan: ''Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum'' - Resim : 1

Hamas lideri Heniye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan İran suikast İsmail Heniye
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