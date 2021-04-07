Erdoğan Kanal İstanbul'da tarihi verdi: 'Temelini atıyoruz!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarında Kanal İstanbul'un temelinin atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesi için yaz aylarında temelin atılacağını söyledi.

"Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. İhalesine yakında çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Yaz aylarında da temelini atıyoruz" dedi.

İşte "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" diyen Erdoğan'ın açıklamaları:

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. ÇED raporu 200’den fazla bilim insanı, medya, kurum ve kuruluşun katkısı ile tamamlandı. Kanalın iki yakasına kurulacak 500 bin nüfuslu şehir depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır.

Bu proje köprü, yeni havalimanı ve metroyla da bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Dünya ticaretinin yüzde 90’nın deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, boğazlarımızın en önemli ticaret yollarından olması Kanal İstanbul projesinin önemini artırıyor. Karadeniz’de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler yeni limanlar yapıyor. Bu durum boğazlardaki gemi trafiğinin gelecekte azalmak bir yana daha da artacağına işaret ediyor.

Hale bak… Tehdit ediyor. Kim ki bu Kanal İstanbul projesine girer, geldiğimizde, bütün bu müteahhitlerin elinden ödemeleri alırız. Kendilerini de kenara koyarız. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zihniyet. Bu nasıl bir çürümüşlük.

İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz.