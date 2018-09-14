Erdoğan Kanal İstanbul'u rafa mı kaldırdı ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TESK Genel Kurulu'nda bugün de partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda tasarruf tedbirleri kapsamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70-80’i tamamlanmış projelerin tamamlanacağını onun dışında kalan yeni projelere başlanmayacağını söyledi.

Erdoğan, “Yatırımlara bakacağız yüzde 70-80’e gelmişse bitireceğiz, müteahhit firmaları mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de TESK’te yaptığı konuşmada ihalesi başlamayan projelere başlanmayacağını belirterek “Ancak ihalesi yapılmış daha henüz doğru dürüst başlanmamış projelere onları oturup konuşup onlara başlamayacağız. Onları şu anda bir kenara koyuyoruz” diye konuşmuştu.

Erdoğan'ın iki gün üst üste yaptığı bu açıklamalar Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayacak ve İstanbul'a 2'nci boğazı kazandıracak olan ve hükümet tarafından "çılgın proje" olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin rafa kalktığı şeklinde yorumlandı.