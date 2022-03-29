Erdoğan KDV indirimini açıklamıştı: Cumhur İttifakı ortağı Destici'den eleştiri

BBP Başkanı Mustafa Destici, KDV indirimleri ile ilgili olarak "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

BBP Başkanı Destici açıklamasında, kalıcı çözümler getirilmesi çağrısında bulundu. İzmit'te konuşan Destici, "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir. Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer" dedi. Destici, "Milletimiz ağır faturalarla karşılaştıktan sonra değil, önceden bunun tedbiri alınarak geçmiş aylarda yaşadığımız bu yüksek fahiş fiyat artışlarını yaşamamalıyız" diye devam etti.

Destici şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız gıdadan temizlik ürünlerine, konuttan sağlık ürünlerine kadar pek çok üründe KDV indirimleri başta olmak üzere tarım ürünleri de pek çok indirim yapılacağını açıkladı. Buna karşılık da vatandaşlarımızın serzenişte bulunarak yaptığı kıyaslamalar vardı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınıyor ama yat ve kotralardan hem bunların satışında ve akaryakıt kullanımında bunlar yapılmıyor, diye. Dün bir açıklamayla da yat ve kotralar KDV'si yüzde 18'e yükseldiği açıklandı. Gıda ve tarımsal sulamada elektriğin KDV oranlarında daha önce 18'den 8'e düşürülmüştü, bu indirimler bir nebze de olsa vatandaşımızı rahatlatacaktır"

BARIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği ülke haline dönüştüğünü belirten Destici şunları söyledi:

"İnşallah beklentimiz, ümidimiz; kısa zamanda savaşın sona ermesi, buna da Türkiye'nin vesile olması. Türkiye'de barış görüşmeleri sonucunda böyle bir kararın ortaya çıkması, Türkiye için de büyük bir başarı ve kazanç olacak.

Takdire şayandır; Cumhurbaşkanı'mızdan başlayarak Dışişleri Bakanı'mız ve diğer yetkililerimiz şu ana kadar gerçekten süreci çok güzel götürdüler. Bugün İstanbul'da, Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bu da Türkiye'nin her iki ülke ile olan ilişkilerinin sağlıklı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye iki ülke tarafından da güvenilir ve tarafsız olarak kabul edildiği için bu görüşmeler şu anda Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Beklentimiz, inşallah bu görüşmeler olumlu sonuç verir ve savaş bir an önce biter. Önce ateşkes sonra barış sağlanır. Bölgemizde de huzur olur. Türkiye'yi 10’dan fazla devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakanın ziyaret etmesi; bölgedeki gücünün bir göstergesi hem de savaşı sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği bir ülke haline dönüşmüştür. Bu da Türkiye'nin gücünü ve Türkiye'nin idaresinin aynı zamanda da ferasetini göstermiştir. İnşallah beklentimiz, ümidimiz; kısa zamanda savaşın sona ermesi buna da Türkiye'nin vesile olması. Türkiye'de barış görüşmeleri sonucunda böyle bir kararın ortaya çıkması, Türkiye için de büyük bir başarı ve kazanç olacak, diye düşünüyorum"