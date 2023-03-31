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Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi

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Şanlıurfa milletvekili adayı adayı olan Zülfikar İzol'un Meclis koridorlarında gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istedi. Ancak Erdoğan bu talebi geri çevirince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'den milletvekili aday adayı olup başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüşebilmek için fırsat kovalayan birçok isim var. Bu isimlerden biri de Şanlıurfa milletvekili aday adaylarından Zülfikar İzol oldu.

Daha önce Meclis'te dört dönem milletvekilliği yapan Zülfikar İzol'un Meclis koridorlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilme çabası cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda Erdoğan'ın İzol'ü dinlememek istememesi İzol'un ise ısrarlı bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti Zülfikar İzol meclis
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