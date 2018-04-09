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  4. 09 Nisan 2018 20:47

Erdoğan: ''Kesinlikle taviz vermeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Ceenbekov basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: ''Kesinlikle taviz vermeyeceğiz''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Ceenbekov basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kırgızistan bizim için özel bir konuma sahip. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

FETÖ, Türkiye-Kırgızistan iş birliğini dinamitlemeye çalıştı. FETÖ'cüler, Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne sokmak için her türlü kalleşliği yaptılar.

FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.

"KULAKLARINDAN TUTUP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir.

kırgızistan , fetö , taviz , erdoğan , fitne
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