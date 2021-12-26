Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu hedef aldı yanıtlar jet hızıyla geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşmasında "İBB önünde o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Senin o yalanların orada tutuluyor, Bay Kemal ve onun müridi" çıkışına CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sert yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" suçlamasını yeniledi.

Erdoğan, "Seçim meydanında verilen namus sözlerine ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Aralarında terör örgütleri ile iltisaklı olanların olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar belediyede. Bana mektup gönderiyor. İBB önünde o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Senin o yalanların orada tutuluyor, Bay Kemal ve onun müridi" dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMALARI:

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın.

İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye. İBB'nin önünde hanımlarıyla beraber ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma. İBB'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular."

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE YANIT GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir" dedi.

"Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar" diyen CHP lideri, "Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!" diye yazdı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.