Erdoğan: Kılıçdaroğlu siyasi yolculuğunu 'Nazi Kemal' olarak bitirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Halk Buluşması programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sivas'ta konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapan Sinan Oğan ile ilgili "Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivasımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ’ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız.

Bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Bunların her biri CHP Genel Başkanı'nın alnındaki o utanç lekesini daha belirgin hale getirmiştir.

CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir.

Ben Sayın Putin'le iyi anlaşıyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki “Batı’nın talimatına uyarım Putin ile ilişkilere yaptırım uygularım.” Sen siyasetten zerre anlamıyorsun Bay Bay Kemal, sen git yat.

Gabar'da petrol neden çıkmıyordu, Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları olan teröristler nedeniyle çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu kimden emir alıyor? Kandil'den. Biz Allah'tan alıyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek."