Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi, alanı terk ettiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlerimiz için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde demokrasi nöbeti tutuluyor. Nöbete katılanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de vardı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verildi.

Sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesine kendi ifadesiyle ‘Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim’ dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu” diye konuştu.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki olarak Kocaeli’deki törene katılan CHP ve İYİ Partililer alanı terk etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimseye selam vermeden alandan ayrıldı.

CHP VE AK PARTİ İZMİT İLÇE BAŞKANLARI YAN YANA İZLİYORDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin en büyük etkisi ise AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney üzerinde oldu. Erdoğan'ın CHP ile ilgili sözleri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’la yan yana oturan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'i zor durumda bıraktı. CHP'liler alanı terk ederken Hakan Çakar'la tokalaşan Ali Güney programı kaldığı yerden takip etti.

“KUCAKLAYICI OLMASI LAZIMDI”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı” dedi.

CHP'li İzmit Belediyesi demokrasi nöbeti için AK Parti'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne destek verdi, Milli İrade Meydanı'na büyük bir stant kurarak vatandaşlara ücretsiz çorba dağıttırdı.

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması: Erdoğan müjde verdi