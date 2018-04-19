Erdoğan: ''Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışsın''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı sonrası bu sabah Genel Merkez'de Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da neden seçime gidildiğini dair görüşlerini açıkladı. Vekillere seslenen Erdoğan sadakat vurgusu yaptı ve şunları söyledi: "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı.Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın. Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik."

CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi.Erdoğan'ın HDP ile ilgili olarak da "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dediği öğrenildi.Erdoğan'ın bir başka uyarısının da Trakya'ya dönük olduğu belirtildi. Erdoğan vekillere, Doğu ve Güneydoğu'daki gibi Trakya'da performansın artırılması gerektiğini söyledi.