  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan: ''Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz''

Erdoğan: ''Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz''

Erdoğan: ''Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarının hedef gösterilmesinin büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek, ''Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Danıştay'ın 157'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, ''Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum. 

Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

Çok geniş yelpazede yargıdaki hizmetlerimizi genişlettik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.

4. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede zafiyetin ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz. Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum. Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.

İç kalemizin güçlendirilmesinde attığımız adımlarda sizlerin de desteğini bekliyoruz.

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan danıştay kuruluş yıl dönümü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversiteli gence görülmemiş işkence: Darp edip, cinsel saldırıda bulunup videoya çekmişler! Üniversiteli gence görülmemiş işkence: Darp edip, cinsel saldırıda bulunup videoya çekmişler! 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasında fenomen Mekselina, Müge Anlı'yı çıldırttı 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasında fenomen Mekselina, Müge Anlı'yı çıldırttı Tanju Özcan'dan PKK iddiası: ''Türk milletinden gizleniyor'' Tanju Özcan'dan PKK iddiası: ''Türk milletinden gizleniyor'' O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu Valinin oğlunun paylaşımlarına tepki yağdı! Valinin oğlunun paylaşımlarına tepki yağdı! Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili! Plajdan kareleri büyük beğeni topladı Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili! Plajdan kareleri büyük beğeni topladı Genç annenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Genç annenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Fenerbahçe'den Osimhen transferi için jet açıklama Fenerbahçe'den Osimhen transferi için jet açıklama Galatasaray yönetiminden Wanda Nara'ya Mauro Icardi'yi kızdıracak hamle Galatasaray yönetiminden Wanda Nara'ya Mauro Icardi'yi kızdıracak hamle Yüzde 100 elektrikli ve plug-in hibrit Skoda Enyaq, Elroq ve Superb Türkiye'de Yüzde 100 elektrikli ve plug-in hibrit Skoda Enyaq, Elroq ve Superb Türkiye'de
Türkiye'nin gerçek Tinder'ı: 1,5 kilometrelik ''Aşıklar Sokağı''nda eş arama yürüyüşü kamerada! Türkiye'nin gerçek Tinder'ı: 1,5 kilometrelik ''Aşıklar Sokağı''nda eş arama yürüyüşü kamerada! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da beklenen veda gerçekleşti Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da beklenen veda gerçekleşti Sergen Yalçın Süper Lig'ten ''kesin düşecek'' 2 takımı açıkladı Sergen Yalçın Süper Lig'ten ''kesin düşecek'' 2 takımı açıkladı Çelik kasayı çalanlar tanıdık çıktı: Yaşlı adam şüphelileri görünce hayatının şokunu yaşadı Çelik kasayı çalanlar tanıdık çıktı: Yaşlı adam şüphelileri görünce hayatının şokunu yaşadı Altın fiyatları çok sert düştü! İşte altındaki düşüşün nedenleri.. Altın fiyatları çok sert düştü! İşte altındaki düşüşün nedenleri.. PKK'nın kararı sonrası gündeme bomba gibi düşen skandal iddia PKK'nın kararı sonrası gündeme bomba gibi düşen skandal iddia Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf Filmlere konu olacak bir ''kaçış'' hikayesi: Muş'tan kaçtı, Ağrı'da bulundu... Filmlere konu olacak bir ''kaçış'' hikayesi: Muş'tan kaçtı, Ağrı'da bulundu... Türkiye'nin bir devi daha iflas etti: Çalışanları işsiz kalacak... Türkiye'nin bir devi daha iflas etti: Çalışanları işsiz kalacak... Suriye'deki teröristler ne olacak? AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan YPG iddiası Suriye'deki teröristler ne olacak? AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan YPG iddiası