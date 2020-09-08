Erdoğan: ''Koronavirüs salgını kontrol altında''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bir taraftan sağlık sistemimizi güçlendirirken bir taraftan da ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Maalesef salgın nedeniyle bu toplantıyı videokonferans yöntemiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır.

"Türkiye-İran diyaloğu bölgesel sorunların çözümü için önemli"

Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum.

"İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik"

Bu vesileyle COVID-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi süren kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat, yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz.

"Bu salgın sürecinden güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum"

Bir taraftan son teknoloji ile donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizimde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran, bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum.



