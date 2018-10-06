Erdoğan: ''Kriz yok, manipülasyonu var''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden ekonomik gelişmelere değindi.

"Bu zat, ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücreti mukabilinde tutulmuş bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna o fırsatı vermemek için tabi özel sektör bizi ilgilendirmiyor, bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dedim. Biz bize yeteriz. Onun hezeyanlarıyla kafası karışmış olan varsa şunu izah etmek isterim. Türkiye eskiden her şeyini ABD'ye teslim etmişti. Türkiye bu felaketi tek parti ve milli şefi İnönü döneminde yaşamıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşuyor. Başkan Erdoğan ekonomik saldırılar hakkında "2 ayı bulmadan durumu kontrol aldık. Tarihin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldık. Her kriz beraberinde fırsatlar da getirir." dedi. Başkan Erdoğan, Batman şehitlerine baş sağlığı dileyerek terör örgütlerine yönelik net mesaj verdi. Başkan Erdoğan, "O teröristler bilsin ki bunu en az 800 teröristle ödeyecekler." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndaki konuşmasından satırbaşları;

"AK Parti'nin daha uzun yıllar milletimize hizmet etmesini sağlama istiyoruz. Bu yüzden bayrağı hep gençlere devretmenin çabası içindeyiz. Buradan gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti'nin ve onunla birlikte ülkemizin geleceğini en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Gençlerimizin her birinin emin sıfatı ile emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum. Emanet duygusunun kaynağı doğrudan imandır. İman varsa eminlikten ve emanetten de söz edebiliriz. Yeni nesil olarak değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi en iyi şekilde hazmetmemiz gerekiyor."

"16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerimi milletimiz ile aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu. Milletimize hizmet vermek için daha çok çalışmalıyız. Sadece partimize oy verenlere değil tüm ülkedeki insanlarımıza kardeşimiz hizmet vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Milletimize layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Milletimize sadece vefa değil, can borcumuz da var."

"TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK SALDIRISINA MARUZ KALDIK"

"Çözmemiz gereken sorunlarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten ekonomik reformlara başlamak için hazırlanmıştık. Fakat ekonomimize bildiğiniz gibi saldırmaya başladılar. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir. 2 ayı bulmadan durumu kontrol aldık. Tarihin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldık. Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız."

"MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"Milletimizi fırsatçıların insafına bırakmayacağız. Bu fırsatçılarla mücadele edip gereken yaptırımları uygulayacağız."

"Türkiye uluslararası kuruluşların boyunduruğuna giremez. Türkiye IMF borcunu sıfırlamış bir ülkedir. Ekonomik bağımsızlık olmadan, siyasi bağımsızlık olmaz. Biz büyümeye devam edeceğiz. Kendi ayakları üstünde yükselttiğimiz Türkiye'yi kimse diz çöktürtemez."

"O TERÖRİSTLER BİLSİN Kİ BUNU EN AZ 800 TERÖRİST İLE ÖDEYECEKLER"

"Ben 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. Biz buralara onların kanıyla geldik. Tüm milletimize başımız sağolsun demek istiyorum. Bir ölür bin diriliriz evelallah. 8 şehidimiz mi var? O teröristler bilsinler ki bunu en az 800 ile ödeyecekler."Bizim terör örgütlerine olan tavrımız belli. Hepsinin başını ezeceğiz. Deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü asla yetmeyecektir."

"Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Ana muhalefetin başındaki zat iftira ve yalan vagonuna binmekten vazgeçmiyor. Bunların yöntemi çamur at, tutmasa da izi kalır. Malum eski komünistlerin yöntemi. Bunlar hala oradalar. Bunların hak ve hakikat diye bir derdi yok. Eline verilen kağıtlardaki iddiaların akla ve mantığa aykırı olduğunu bile bile çıkıp kürsüde konuşuyor. Bu zatın Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünde koluna kimlerin girdiğini gördük. Teröristlerle el ele ve kol kola yürüyebiliyor."

"TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ YOK, MANİPÜLASYON VAR"

"Türkiye'de ekonomik kriz yok, manipülasyon var. Biz muhataplarımıza ekonomimizin gücümü rakamlarla anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde yatırım davetinde bulunuyoruz. Yatırım daveti başkadır, para istemek başkadır."