Erdoğan ''lebaleb'' kongreden seslendi: Vatandaşa döviz ve altın çağrısı

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi başladı. Kongrede açıklamalarda bulunan Erdoğan, piyasalardaki dalgalanmaya değindi. Erdoğan, ''Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi. Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı. Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BAŞLADI

AK Parti'nin 7. Olağan büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına illeri tek tek sayarak başladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kongremize hoş geldiniz. Kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan tüm vatandaşlarımı selamlıyorum. Sizlerin şahsında istikbalimiz için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi selamlıyorum. İnsanlığa, ümmete, ülkemize hizmetin ilk aşaması olarak gördüğümüz bu kongremize de Rabbimize niyazla başlıyoruz. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, azmi güçlü tutmaktır.

TÜRKİYE'Yİ 2053 VİZYONUNA İNŞALLAH BU İTTİFAKLA KAVUŞTURACAĞIZ

MHP'ye ve Genel Başkan Sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında bizimle birlikte yürüdükleri için şahsım ve partililerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah bu ittifakla kavuşturacağız.

Ekim 2003'teki ilk olağan kongremizde 'Her Şey Türkiye İçin' diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006'daki ikinci kongrede 'Türkiye'nin Partisi Türkiye'nin Lideri' diye milletle kucaklamıştık. Geçmişimizi hakkıyla bilmeden, bugünün hakkını vermeden, geleceği inşa edemeyiz. Tek parti faşizminden darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik krizlerden, bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi, yine aynı anlayışla yürüttük.

Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek, son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var.

Bu defa sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Türkiye’yi yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek 21’inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz.

AK PARTİ TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli Menderes’in ve rahmetli Özal’ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş’in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar bizi ancak 2000’lerin başına kadar getirmeye yetebildi. AK Parti iktidara geldiğinde karşımızda her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke vardı. Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı, ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye’de demokrasiyi güçlendirdi.

İktidara geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde kalkındıracağımızın sözünü vermiştik. Önce eğitim dedik ve bütçede önceliği her zaman bu alana verdik. Milli Eğitim bütçesini 2002’deki 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibariyle 147 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye, üniversite öğrencisi sayımızı 1,5 milyondan 8 milyonun üzerine çıkardık.

Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, katsayı farklılıklarını, üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Bay Kemal siz kaldırmadınız. Bağırıp çağıranlar önce o harçları kim kaldırdı, bunu sormaları lazım.

Sporda ülke genelinde 32 stadyumun yapımını tamamladık, 10 tanesinin inşası, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları sürüyor.

ADANA'NIN HAL ÇADIRINI HASTANE YAPMADIK

Sağlıkta halkımıza daha iyi hizmet vermek için 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımızı, bugün 1 milyon 177 bine ulaştırdık. Bunları biz yaptık Bay Kemal... Adana'nın hal çadırını hastane yapmadık biz. Hal çadırı başka bir şey, hastane başka bir şey. Milleti bunlarla aldattınız.

Bangladeş'te bir sahra hastanesi yanmış, Allah'tan ölüm yok. Hemen talimatı verdik. Bangladeş'te sahra hastanesi yapıyoruz. Bunun yanında ciddi sayıda konutlar yanmış, bunları da biz inşallah İçişleri Bakanımız AFAD'la takibini yapmak suretiyle AFAD bu konutları yapacak, inşallah Bangladeşli kardeşlerimize bunları ulaştırmış olacak. Bay Kemal, bunlar Erdoğan'ın reklamı değil, Türkiye ve Türk milletinin tanıtımıdır.

Adalet en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biridir. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısı, FETÖ’cü hainlerin yol açtığı tahribata rağmen bugün 21 bin 651’e ulaştı. Şu anda muhteşem bir Yargıtay binası inşa ediyoruz ki dünyada eşi benzeri yok. Merdiven altı adalet dağıtımı vardı ya bir zamanlar. Artık bunlar yok. Bu yıl Yargıtay Adli binasını yeni binasında inşallah açmış olacak. Son olarak da geçtiğimiz haftalarda İnsan Hakları Eylem Planı'mızı milletimizin takdirine sunduk. Ayrıca milletimizi yeni ve sivil Anayasa ile buluşturmak için çalışmaya başladık.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÜLKEMİZ SINIRLARI İÇİNDE EYLEM YAPAMAZ HALE GETİRDİK

Askerlerimiz sınırlarımızda, emniyet teşkilatımız şehirlerimizde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda, istihbaratımız her yerde, milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapıyor. PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te hamdolsun askerimiz, jandarmamız, polisimiz yaptıkları mücadele ile bugüne kadar görmedikleri hesabı ödediler, ödüyorlar ve ödeyecekler. Bunlar tabi durup dururken olmadı.

Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmelerini sağlayacak mekanizmaları kurarken, muhtarlarımızın özlük haklarında çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bay Kemal ne diyor, 'Onlara biz birer de özel kalem atayacağız' diyor. Gayet anlamlı bir şey... Eğer gelirsen atamasını yaparsın. Biz muhtarlarımıza destekleri verdik, veriyoruz.

Ulaştırmada Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit Tünelleri gurur abidesi projelerimiz olarak gönlümüze yerleşmiştir. Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır.

SALGINA RAĞMEN YÜZDE 1.8 BÜYÜMEYLE İKİNCİ SIRADA YER ALDIK

Makroekonomide satın alma gücü paritesine göre milli gelirde Türkiye’yi dünyada 17’nci sıradan 13’üncü sıraya yükselttik. Dünyayı kasıp kavuran salgına rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 1,8 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Her ay yeni ihracat rekorları kırarak bu yolda yürümeyi sürdürüyoruz. Son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Türk sanayisi, salgın dönemindeki performansıyla direncini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bir süre önce açıkladığımız ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini dün akşam itibarıyla ilan ettik. Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkesinin yanında yer alarak, güven ve istikrar mesajımıza sahip çıktıkları için milletimizin tüm fertlerine ayrıca teşekkür ediyorum.

VATANDAŞLARIMA BURADAN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM

Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor.

İş insanlarımıza da, 30 Haziran’a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara ise, Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Herhangi bir endişeye gerek yok. Biz kendilerinin bu noktadaki garantisiyiz.

İŞTE İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

SAAT 11:30: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması başladı.

SAAT 11:20: 'Lider' isimli bir belgesel film gösterimi yapıldı.

SAAT 11:15: Kongrede saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

SAAT 11:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona geldi, partilileri selamladı.

SAAT 10:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak salon çevresinde toplanan partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.

"75 KİŞİLİK MKYK İLE DEVAM EDECEĞİZ"

75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

Malatya, kayısılar ne alemde? İyi mi? Maşallah. Adıyaman, ne alemdeyiz? Dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de inşallah bu güzel havada selamlıyorum. Samsun'u, Gaziantep'i, Van, sizleri selamlıyorum. Tokat, aynı şekilde sizleri de selamlıyorum. Geldim dadaşlara, Erzurum ne alemdeyiz? İyi miyiz? Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ, Diyarbakırımızı, Karsımızı selamlıyorum. Hepinizi çok farklı şekilde selamladığımı duyacaksınız. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum, müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim. Bir an önce kongremizi başlatarak sizleri buradan illerimize uğurlayalım. Allah yar yardımcımız olsun.

Sivas ne alemdeyiz? Maşallah sahalarda da gayet iyisiniz. Her zamanki gibi Konya'yı yine dimdik görüyorum. İnşallah yakın zamanda şu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz, gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağolun var olun. Koronavirüsün semtine uğramadığı tek il şu an Şırnak.

SAAT 10:37: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanına geldi.

SAAT 10:30: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi. AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti. Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

GENEL BAŞKANVEKİLİ SAYISI 2'YE ÇIKARILACAK

SAAT 10:17: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

Yazıcı, "Genel başkanvekilliği statüsünün 2'den az olmamak üzere gerçekleştirileceği, yani 2 kişi yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Yazıcı, bir diğer tekliflerinin de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması olacağını dile getirdi. "Parti sözcülüğü" statüsüne ilişkin de bir tekliflerinin olduğunu belirten Yazıcı, "Parti sözcülüğünden, MYK üyeliği statüsüne getiriyoruz. Parti sözcülüğünün kurumsal yapı içerisindeki konumu belirlenmiş değildi. Bu içerikte düzenlemeler, genel kurul delegasyonuna sunulacak, onların kabul yönünde oy vermeleri halinde yürürlüğe girecek." diye konuştu.

SAAT 10:00: Kongre, 'lider' filminin izletilmesi ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açılış konuşması ile başladı.

KONGRE PROGRAMI

Erdoğan'ın salona girişinin ardından divan başkanının konuşması ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. AK Parti tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkarak 2023 manifestosunu açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, faaliyet raporu okunacak ve oylanacak. Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçilecek. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırılacak. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapılacak.

MKYK ÜYE SAYISI 75’E ÇIKARILIYOR

Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşacak MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15’i kadın, 15’i gençlerden oluşan MKYK’da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda “tek şapka” kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan’ın daha önce, “2023’ün manifestosu olacak” diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın, yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen konuşmasında cumhur ittifakının 2023’e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor.