Erdoğan: ''levhalar bile utanır bunlardan''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları vefa iftarında konuştu. İsim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yarınlarından umudunu kesmiş bir ülkeyi darbe tehlikelerini bile atlatan güçlü bir yapıya kavuşturduk.

Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz.

Kimse yargıyı baskı altına alamaz. Yargıyı baskı altına almaya çalışanlar aynı durumla karşı karşıya kalabilirler.

Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız.

Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik.

Bir ülkenin en büyük gücü tankı, topu, silahı değil, kendisine çıkacak halkıdır.

Milletimiz devletine tüm gücüyle sahip çıkmaktadır.

Milletimizden başka kimseye eyvallah demedik. Haksızlık karşısında asla boynumuzu bükmedik.

16 Nisan halk oylaması Türk demokrasisi için tarihi bir milattır, bir dönüm noktasıdır.

AK Parti'nin kendini durağanlığa mahkum etmesi düşünülemez. Metal yorgunluğu gösteren teşkilatlarımızı yenilemeliyiz.