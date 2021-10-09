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Erdoğan mangal başında kebap pişirdi

Erdoğan mangal başında kebap pişirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin çok tartışılan ''Bölücü kebapçılar'' çıkışından sonra mangal başında kebap pişirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kebap festivalinin öneminden bahsetti ve "Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız" dedi.

Öte yandan Erdoğan’ın mangal başına geçip kebap pişirdiği görüldü. Erdoğan’ın bu hamlesi akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çok tartışılan “Bölücü kebapçılar” çıkışını getirdi.

Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?Politika

 

Etiketler adana recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli
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