Erdoğan mangal başında kebap pişirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin çok tartışılan ''Bölücü kebapçılar'' çıkışından sonra mangal başında kebap pişirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kebap festivalinin öneminden bahsetti ve "Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız" dedi.

Öte yandan Erdoğan’ın mangal başına geçip kebap pişirdiği görüldü. Erdoğan’ın bu hamlesi akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çok tartışılan “Bölücü kebapçılar” çıkışını getirdi.