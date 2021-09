Erdoğan: ''Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ''Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun'' diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Salondakilerin "Seviyoruz seni, aşığız sana" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de aşığım sizlere. Aşk tek taraflı olmaz. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır ve biz aşkı böyle anladık, böyle tanımladık ve bu yola da böyle çıktık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerini selamlayan ve ahde vefaları için teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bir kez daha edelerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim." diye konuştu.

Kahramanmaraş'a 31 Temmuz'da geleceğini ancak Karadeniz'deki ve güney illerdeki sel afeti ve yangınlar nedeniyle ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını belirten Erdoğan, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Afet haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını vatandaşalar için seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, ilgili bakanları, kurum başkanlarını ve milletvekillerin çalışmaları idare etmek üzere hemen bölgeye gönderdiğini aktardı.

"DEVLETİMİZ ARTIK 80'LERİN, 90'LARIN ENKAZ ALTINDA KALAN DEVLETİ DEĞİLDİR"

Uçaklar, helikopterler, iş makinaları, itfaiye araçları, arazözler, on binlerce personel ve araç gereçle felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Temel gıda maddelerinden barınmaya, enerjiden iletişime ve psikososyal desteğe kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Vatandaşın devleti yanında en çok görmek istediği zor günlerinde afetzedelere 'Devlet nerede?' diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 'kerim devlet' vasfı yaşanan son hadiselerle bir kez daha kendini belli etmiştir. Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanlarının da genişlediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler, günlerce afet bölgelerine ulaşamazken devletimiz vatandaşını sahipsiz bırakmamıştır. Muğla'dan Kastamonu'ya, Antalya'dan Bartın'a, Rize'den Artvin'e kadar sel ve yangın felaketini yaşayan illerimizin tamamı devletimizin gücünü, devletimizin imkanlarını ve yardım elini yanında hissetmiştir. Türkiye, sivil toplum kuruluşlarımızın da olağanüstü çabalarıyla bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir. Esnafından vatandaşına kadar hepsine tüm tazminatlarını ödemek suretiyle bu süreci devam ettirdik."

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Hasar tespit çalışmaları tamamlanan afet bölgelerinde vatandaşların zararlarını tazmin çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Yıkılan veya ağır hasar gören binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. İnşallah bir yıl içerisinde bunları bitireceğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz." dedi.

Bunu daha önce Van'dan Elazığ'a kadar depremlerle sarsılan illerde başardıklarını, keza İzmir'deki depremin ardından yaraların süratle sarılmasını sağladıklarını ifade eden Erdoğan, sel ve yangın afetine maruz kalan illerde de aynısını yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, darda bırakmayacağız." diye konuştu.

Bu süreçte tek kaygılarının muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine yaşananları günlük siyasetin kısır tartışmalarına meze yapması olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep söylediğim gibi bizi iş yapmak, hizmet üretmek değil muhalefetin yalan ve iftiralarıyla uğraşmak yoruyor. Bizi başkalarının tuzaklarından ziyade ülkemizdeki kimi çevrelerin basiretsizliği hatta ihanete varan gafleti üzüyor. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri milletin acısını paylaşmak yerine istismar peşinde koştular. Uçak meselesinden araç gerece kadar olmadık iftiralarla yetmediği yerde yalan terörüne başvurarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Sadra şifa olacak hiçbir adım atmadıkları gibi sahada canla başla mücadele veren arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu kırmaya çalıştılar.

Daha önce yüzlerce kez şahit olduğumuz gibi tabii afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin milli meseleler dahil hemen her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur. Hep birlikte yaşadıklarımız bu ülkenin halen en büyük eksiğinin yerli ve milli muhalefet açığı olduğunu göstermiştir."

GEZİ PARKI ODAKLI GELİŞMELER

Siyasetlerini elbette karşılarındaki bu vahim tabloya göre belirlemediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gözünü ve gönlünü husumet bürümüş bu kifayetsizleri kendi ihtiraslarıyla kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Varsın onlar milletin acısının üzerinde tepinmeyi maharet saysınlar. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu kirletsinler. Varsın onlar Bizans benzetmeleriyle milleti tahrik ve tahkir etsinler. Ne diyor, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Tam aksine, ne diyor, duvarlara yazdılar, Taksim olaylarında Başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara yazdıkları şuydu, 'Zulüm 1453'te başladı.' Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla beraber aynı yolda yürüyorsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gezi Parkı olaylarında bu yazıyı yazanlarla aynı yolda yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim, sizler kim?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarmanın hesabını yapsınlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız, biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkeye ve millete hizmet davasından asla sapmayacağız. Bir taraftan duvarlarımızı 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek kirletenler, diğer taraftan Bezmialem Valide Sultan Cami içine bira şişeleriyle girmek suretiyle oradan Taksim'e yürüyecekler, sen bunlarla berabersin Meral Hanım, bunlarla berabersin. Bay Kemal, o da yine aynı yürüyüşü yapanlardan. Biz ise Türk siyasetinin kalitesini düşürenlere aldırmadan 84 milyonun tamamının hayat standardını yükseltmek, huzur ve esenliğini sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir programa katılan Meral Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullanmıştı.

"ZORLUKLAR KARŞISINDA MÜCADELE AZMİMİZİ SİZ BİLEDİNİZ"

Sizlerin fikirleri, tespitleri bizim için altın kıymetindedir. Bu teşkilatın her bir ferdi partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. Son 19 yılda ülkemizin karşılaştığı her badireyi sizlerin gayretleriyle aştık. Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle imza attık. Elde ettiğimiz her başarının altında sizlerin imzası var. AK Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü ülke ve millete hizmet yolunda sizler bize yoldaşlık ettiniz. Desteğinizle bize hep umut aşıladınız. Zorluklar karşısında mücadele azmimizi siz bilediniz.

Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Z kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar ya hepsi burada... Kahramanmaraş hiçbir provokasyona izin vermedi, oyuna gelmedi. Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanmaraş'ta 7 güzel adamdan biri Merhum Erdem Beyazıt abimizdi. AK Parti'yi destekleyen tüm kardeşlerime şahsım, teşkilatım adına teşekkür ediyorum. İl ve ilçe başkanlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, sandık temsilcilerimize kadar her kademedeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 yıldır partimize emek vermiş her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Bizler tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu asil bir milletin evlatlarıyız. AK Parti milletin partisidir. Milletin emanetini taşıyan bir partidir. AK Parti, evladını eline kına yakarak askere gönderen anaların, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir. AK Parti, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde hayat kurmuş gurbetçilerin partisidir. AK Parti tüm mazlum ve mağdurların da partisidir. Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine, Afrika'dan Asya'ya kadar tüm kardeşlerimiz ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milletimizin başına gelen felaketler onları da hüzünlendiriyor. Hiç endişeniz olmasın, terör saldırılarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her kritik hadisede buna şahit olduk. 'One minute' duruşumuz Gazzeli, Kudüslü mazlumları da gururlandırdı. İşte bunun için her fırsatta AK Parti, sıradan bir parti değildir diyoruz. Bu hareketin kökleri Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir.

Pazartesi günü Dumlupınar'dayız. AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide olan bir geleneğin bugünkü temsilcisidir. Her fırsatta tarihi sorumluluklarımıza dikkat çekmemizde sebep budur. Bu gerçekleri sadece biz değil, bizden daha çok hasımlarımız biliyor. Birilerinin gözünde Türkiye hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli, kritik bir ülkedir.

"2023'E KADAR KAPI KAPI DOLAŞACAK, ESERLERİMİZİ MARAŞLI KARDEŞLERİMİZE AKTARACAĞIZ"

Milletten umudunu kesen CHP, yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor. Partilerini satan taciz, tecavüzle yüzleşmek yerine ellerindeki kiri partimize bulaştırmaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne de milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, ideoloji üzerinden milletimiz arasına fitne sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için sizlerden çalışmalarını biraz daha artırmanızı istiyorum. 2023'e kadar kapı kapı dolaşacak, eserlerimizi Maraşlı kardeşlerimize aktaracağız.