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  4. 07 Temmuz 2019 11:06

Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik'' dediği öne sürüldü.

Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerle yapığı toplantıda Merkez Bankası Murat Çetinkaya'yı görevden almasını "Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" diyerek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GEREKENİ YAPMADI"
Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" dedi.

NE OLMUŞTU ?
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldı. Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandı. Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay vardı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Uysal, "Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım" dedi.

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