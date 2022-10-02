Erdoğan metro hattı açılışında İmamoğlu'na yüklendi

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?'' ifadelerini kullandı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Metro hattı, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek. Metronun hızı ise saatte 80 kilometre olacak.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni Metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki aylarda bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız."

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metre ve raylı sistemle geldik. Ama hiç gürültü şu bu yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu moderniteye benim vatandaşım layıktır.

Muhalefet başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlıklarımız vasıtıyla vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

Belediye başkanlığım döneminden bugüne, her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla hizmet getirdik. Gerek şahsımın, gerek Kadir Bey'in başkanlığında bu yola devam ettik. 39 kardeşimiz Ümraniye'de çöp yığınları altında hayatını kaybetti. Belediyenin başında CHP vardı. CHP demek çöp demektir, CHP demek çamur demektir. Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? vakaların olduğu yerde."

"BAKANLARIMIZ MİLLETİ MAĞDUR ETMİYOR"

"Devlet yönetmek bakkal defteri yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz, yol eksik kalıyor. Benim belediye başkanlarım hemen yolu yapıyor. Ama bu adamın yok böyle bir derdi var.

Göreve geldiğinden beri her taraf çukur, bir asfalt dök. Arkadaş ben İstanbul'luyum burada doğdum, büyüdür. 4.5 sene belediye başkanlığı yaptım. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız sorunu çözüyor, milleti mağdur etmiyor. Bay Kemal, herhalde burayı da sahiplenmezsin?

Bana vatandaşım soruyor 'Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?' diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır."

'AİLE' VURGUSU YAPTI

"Ailelerimize laf söyletmeyeceğiz, gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin başkenti Batı'dakilerin ülkemizde yapmak istedikleri sosyal yapımızı ortadan kaldırmaktır."

MERSİN SALDIRISI ÜZERİNDEN MUHALEFETİ HEDEF ALDI

"Terörü yerle yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayretinde. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneğidir. PKK'nın uzantısı malum parti terörde kadınları kullanıyor. Mersin'de bu iki kadın kendilerine bomba bağlayıp polisevine saldırıyor. Bu kadın teröristlere bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları haydi bakalım konuşun. Bu kadınları Kandil'de terörist olarak yetiştirenler benim ülkemdeki kadınlara bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır annelerine bunun hesabının verebilirler mi? Annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Bu işin faturasını anneler siz keseceksiniz siz."

"TERÖRİSTLERİ AKLAMA GÖREVİNİ CHP ÜSTLENDİ"

"Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik eden HDP'dir. Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Kimlere bu alçak oyunda roller verildiğini görüyorsunuz değil mi? Malesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulamayan HDP başrolü oynuyor. Asıl üzüldüğümüz ise Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası haline gelmesidir."