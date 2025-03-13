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Erdoğan mı, İmamoğlu mu anketinde hangi partinin seçmeni hangi adaya oy veriyor ?

Erdoğan mı, İmamoğlu mu anketinde hangi partinin seçmeni hangi adaya oy veriyor ?
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ALF Araştırma tarafından yapılan "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi adaya oy verirsiniz" anketinde siyasi parti seçmenlerine göre adayların aldıkları oy oranları belli oldu.

ALF Araştırma'nın 3-6 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği ve "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi adaya oy verirsiniz?"  sorusunu yönelttiği anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Katılımcıların yüzde 47,2'si CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43,3 oldu.

Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.

Ankette İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen AK Parti'lilerin oranı yüzde 8,5 olurken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı yüzde 2,1 oldu.

MHP'lilerin yüzde 18,4'ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken BBP seçmenin ise yüzde 15,2'si tercihinin İmamoğlu olacağını söyledi.

DEM Partililerin yüzde 89,3'ü tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

ALF Araştırma tarafından yapılan "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi adaya oy verirsiniz" anketinde siyasi parti seçmenlerine göre adayların aldıkları oy oranları belli oldu.

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