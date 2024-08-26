Erdoğan: ''Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ''85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tarihimizi, istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz.

"MALAZGİRT, BİR ZAFERDEN ÖTE YURT VE MEDENİYET DOĞURAN BİR İNŞA HAREKETİNİN DE BAŞLANGICIDIR"

Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Üzerinden geçen 953 yıla kadar Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Üstte mavi gök çökmedikçe kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Malazgirt bir zaferden öte yurt medeniyet doğuran bir inşa hareketinin de bir başlangıcıdır.

"MALAZGİRT TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR"

Bu toprakları aşkla dokuduk. Fethettiğimiz her yeri camilerle medreselerle donattık. İstanbul'un Fethi'ne giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le atılmıştır. Malazgirt Türkler ile birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler Araplar ve diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş mübarek kanları bu topraklard birbirine karışmıştır.

"DAVAMIZ MAZLUMA UMUT OLMAK KANAYAN YARALARA MERHEM OLMAKTIR"

Davamız mazluma umut olmak kanayan yaralara merhem olmaktır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız toprağı vatan vatanı aziz kılmaktır. Zaman değişir asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır karakter aynı karaktedir."

"MİLLETÇE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN ANCAK BİR OLURSAK GELİRİZ"

Bu iklimi genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız. Türk Kürt Arap Sünni Alevi demeden 85 milyon olarka şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara geçit vermedik, vermeyeceğiz."