Erdoğan: ''Milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır''

TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla açıldı. Şentop'un ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa teklifiyle ilgili olarak ''Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.'' dedi.

TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından çalışmalarına başlıyor.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılının açılışına katılmak üzere Meclis'e geldi.

Birleşimi açan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sunuş konuşması yaptı. Şentop, "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur" dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir asrını geride bırakan Meclisimizde görev yapmış vefat eden vekillerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.

Meclisimiz iki defa gazilik unvanı almış müstesna bir kurumdur. 15 Temmuz'da kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin verilmedi. Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında çalışan kıymetli milletvekillerimizin fedakarlıkları tarihe takdirle kaydedilmiştir. Artık milletimiz şunu biliyor, Meclis'in ışıkları yanıyor, milletvekillerimiz çalışıyorsa bu ülkenin sırtı yere gelmez.

PARTİLERE ANAYASA ÇAĞRISI

Bir süre önce gündeme getirdiğimiz yeni anayasa teklifimizin de Meclisimiz tarafından hayata geçirileceğine inanıyorum. Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı.

Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok önemli konuda adım atttık, atmayı sürdüreceğiz.

"ÖLENLERİN İSTATİSTİĞİ BİLE TUTULMUYOR"

Türkiye 4 milyon mazluma kapılarını açarken birkaç bin mülteciye insanlıktan uzak davranış sergileyenler oldu. Suriye krizinde uluslararası toplumun mülteci akınının yönetilmesi konusunda ne kadar aciz olduğunu gördük. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulmuyor.

Bazıları hala Suriye'de DEAŞ bahanesiyle terör örgütlerini veya halkıyla kavgalı rejime desteğini sürdürmekte.

Hİçbirimiz için başka Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka vatan yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok. Bölünerek büyüyemeyiz. husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz.

"KÜRT SORUNU DENİLEN MESELEYİ BİZ ÇÖZDÜK"

Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Böylece Diyarbakır annelerinin şanlı direnişiyle terör örgütünü titretebildikleri dönemi başlattık.

"EKONOMİNİN SORUMLULUĞU BİZE AİT"

Birilerinin sürekli nerede sorduğu Merkez bankası rezervimizde 122 milyar dolar seviyesine ulaştık. Ekonominin sorumluluğu bize ait. Arz talep dengesinin bozulduğu belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz.

HEDEF YÜZDE 9 BÜYÜME

Son 8 yılda yaşadığımız olumlu ve olumsuz süreçlerin ekonomiye yansımaları olmuştur. Milletimizin sağlığını korurken her türlü önlemi aldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı bekliyoruz. Elde edeceğimiz büyümenin kalitesi, istikrarı, gelir dağılımı adaletini tesis etmesi ve gençlerimize yeni iş imkanları sağlaması bizim için kritik önemdedir.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Türkiye enflasyonla ilk defa karşılaşan bir ülke değil. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

Gıda tarafında gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş fiyat artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemidir. Rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum."

GENEL KURUL SALONU YENİ DÖNEME HAZIR

TBMM Genel Kurul salonundaki eski sistem yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme giriş yaparak oy kullanabilecekler.

Milletvekillerinin oturduğu sıralar da gül ağacı mobilya ile yenilenerek, sıralara ekranlar konuldu. Bu ekranlar aracılığıyla milletvekilleri oy kullanabilecekler. 200’e yakın milletvekili de parmak izlerini verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yapılan yeni sistemin Avrupa’da kullanılan sistemle aynı olduğu öğrenildi. Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi. Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.