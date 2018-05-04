Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılışında konuşuyor - Canlı

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşuyor:

"Tarihi eserlerimize sahip çıkmadan geleceğimize hakim olamayız. Biz köksüz bir millet değiliz. Coğrafyamızın neresine gidersek gidelim ecdadımızın geride bıraktığı eserlerle karşılaşıyoruz.

Bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor. İhracat ve turizimde kaydettiğimiz ilerleme diğer alanlarda da bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır. Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin sırtı yere gelmez. Bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

Bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak her yerini nakış gibi işledik. Ama cumhuriyet döneminde hakettiği gibi yönetemediğini itiraf etmeliyiz. Korumak bir yana her yerinin çirkin yapıların istilasına uğramasına engel olamadık. Bu felaketin sorumlusu İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetimini üstlenenlerin imkansızlık değil vizyonsuzluğudur.

Siz insanlara altyapıyı göstermezseniz o insanlar oraya yerleşir. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptınız. İstanbul'da hava kirliliği vardı, çöp dağları vardı, susuzluk vardı. Biz geldik Istranca dağlarından suyu getirdik, çöp dağlarını kaldırdık. Hava kirliliğini bitirdik. Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu.

Milletin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla uğraşan ecdad yadigarlarını yaşatmak yerine sur içinde mescit bırakmayan ve satan bir tek parti iktidarı vardı. Belediye başkanı olduğumda CHP belediyesinden aldım. CHP'den aldığımda hava kirliliği, çöp dağları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir."