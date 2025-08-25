Erdoğan: ''Muhalefetin sabotaj girişimleri hamdolsun ki tutmadı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklalamalarda bulundu. Erdoğan, ''Muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun ki tutmadı'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlerimin hemen başında canları pahasına Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şühedayı kemali edeple yad ediyorum. Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle 6 sene önce Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızı da rahmetle anıyor, Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum.

"NETANYAHU SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR"

Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağımız ilave adımları değerlendirdik.

"MUHALEFETİN SABOTAJ GİRİŞİMLERİ TUTMADI"

İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonlarımızdan sonra muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun ki tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamız üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Yurtdışına düzenledikleri şikayet turlarında da elleri boş döndüler.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR"

Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken, Türk lirasına olan güvende hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda, ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizm rakamlarını son kabine toplantımızda paylaşmıştık. Orada da ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık. Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için deniz bitmiştir.

ÇİFTÇİLERE 23,5 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ

İklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla daha sık yüzleşiyoruz. Nisan ayında zirai don hadisesi yaşadık. Maalesef birçok üreticimiz bundan olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekibimiz çiftlilerin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. 23 milyar lira hasar tazminatı oluştu. 7 milyar lira ödedik. 16 milyar lirayı da kasım ayına kadar ödemeyi planlıyoruz. Sigortası olmayanların da zararını karşılayacağız. 23,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız. 46 milyar lira desteği kasım ayına kadar üreticilerimizin hesabına yatıracağız. Çiftçilerimize Tarsim sigortasi yapmaya davet ediyorum.