Erdoğan müteahhidi fena terletti: ''Ne diyor bu ya?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı. Projeyi yapan firmanın yetkilisini sahneye çağıran Erdoğan, projenin 36 ayda tamamlanacağını duyunca ''Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı. Törende bir açıklama yapan Erdoğan, muhalefete de sık sık yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye projeyi yapan firmanın yetkilisi çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burayı ne zaman bitireceksiniz?" diye sordu. "36 ay efendim" cevabını duyan Erdoğan "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun?" ifadelerini kullandı. Firma müdürünün süreyi 30 aya düşürmesine de sıcak bakmayan Cumhurbaşkanı, "Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey 36'dan başlayıp 30'a indi. Ne diyor bu? Bu müteahhiti değiştirelim biz. 24 ay yaparım diyor bak. Olmaz olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? 1 yılın altına düşürdü mü? 24 saat çalışacaksınız, önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

Kimsesizlerin kimsesi olması için bu güzide kurumu milletimize armağan eden Sultan Abdülhamid'i Sani'den bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiç bir ayrım gözetmeden. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin ve milletimizin insana bakışının en güzel örneklerinden biridir. Biz de ecdaddan aldığımız ilhamla üstlendiğimiz her görevde çalışmalarımızı insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ve yaradılanı severiz yaradandan ötürü ilkesiyle yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz.

Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde 30 bini çocuk 100 bin insanımıza şefkat yuvası olması benzer çalışmalarımızda bize ilham vermektedir. Gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile bir büyük aile olan bu müessesenin yaşatılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunan herkese, bakanlarımızdan tüm yanlarındaki elemanlara kadar herkese şahsım, milletim adına teşekkür ederiyorum. Bugün Darülaceze'nin hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz belediye başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temeli atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor.

Tabi bir şeyi sormam lazım İstabul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yap yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok bakın burada şimdi yatay mimari anlayışı ile inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan bine yakın sakini ile insanımıza hizmet verecektir.



Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleyirle bu proje darülacezenin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır. Tabi darülaceze gayrimenkul gelirleri ve eğlence vergisi payı yanında asıl hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyetlerini yürüten bir yerdir. Biz bu dönemde milli bütçeden de katkı vermek suretiyle darülacezeyi çok daha güçlü bir karaktere ve yere kavuşması noktasında adımımızı attık. Sosyal hizmet şehrimizin inşasında da en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.

Milletimizin asırlardır yaşadığı nice saldırıları, sıkıntıları, kaosları metanetle göğüsleme başarısının gerisinde sahip olduğu şu birlik, beraberlik, dayanışma hasletinin gücü vardır. Medeniyet ve kültür birikimiyle, aile yapısıyla, sosyal müesseseleriyle bireysel insiyatifleriyle, teessüm eden bu haslete sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomik bakımdan güçlü, gelişmiş ülkelerin sosyal bakımdan en kırılgan ve geleceği tehdit altında nüfuslara sahip olmaları da aynıdır. Bunun örneği bizden başka hiç bir ülkede yok sadece bizde var. Kurallar önemlidir maddi imkanlar önemlidir, bireylere değer vermek önemlidir. Fakat bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan bunların hiç biri geleceği kurtarmaya yetmez.

''BU İŞİN TEK ÖRNEĞİ OLACAKTIR''

Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza inanç ve kültür değerlerimize sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı, garip gurabamızı sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan, yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmaktır. İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, inanarak söylüyorum dünyada bu işin tek örneği olacak bittiği anda.

Hamdolsun bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz gibi bir başka örnek dünyada yok. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. Bu rakamın milli gelirimize oranı da yüzde 0,38'den, yüzde 1,36'ya yükseldi. Eskiden daha ziyade ayni olan yardımları hem insanımızın onurunu korumak, hem ihtiyaç önceliklerini kendisine bırakmak için nakite döndürdük.



''FETİH ŞENLİKLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI’NDA HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ''

Medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz. Bugün temelimizi atacağımız bu perspektif, işte bu genişlemenin bir uygulamasıdır. Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız.

İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Şöyle muhteşem bir fetih şenliğini öyle yapalım ki, inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Malazgirt'in 1000. yıl dönümüne atfen 2071 hayallerimiz var bizim. Bu hayallere de ona göre yürüyeceğiz

Duamızı yaptık gerek Diyanet İşleri Başkanımız gerek Rum ve Ermeni dini liderlerimiz hep bir aradayız. İnşallah 12 ayda bu projeyi bitireceğiz.