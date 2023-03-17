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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya’nın, sergilediği tutumla İsveç’ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokolü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

Etiketler erdoğan nato genel sekreter
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