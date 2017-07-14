Erdoğan, Nobel Barış Ödülü istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'ndaki 15 Temmuz panelinde konuştu. Erdoğan, "Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım" dedi. OHAL mesajı veren Erdoğan, "Şu anda OHAL'e hala ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletleri millet yapan semboller 15 Temmuz gibi karanlığın aydınlığa döndüğü, acı ile sevincin bir arada yaşandığı hadiselerden ortaya çıkar. Milletimiz tankların önünden kaçmak bir yana üzerine üzerine gitti. Ölüm kusan silahları görünce darbecilerin yakasına yapıştı. Bu adımı atanları biz millet olarak affetmiyoruz

"UTANMADAN ABD MÜSAADE EDERSE GİDERİM DİYOR"

Utanmadan "Amerika müsaade ederse Türkiye giderim" diyor, seni ben çağırdım niye gelmedin. Buraya gelirse ne olacağını biliyor. Allah bütün şehitlerimizin hesabını soracaktır, intikamını da alacaktır.

"12 EYLÜL'DEN ÇOK FARKLI BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Nasıl bir örtülü darbe, gel VIP'ye tanklar gitti mi diye sor. Tankların çekildiğini öğren. Otellerde yer bulamadı beyefendi. Belediye başkanının evine gitti. Ekrandan örtülü darbeyi izliyor. Hayatı yalan, bunlarda dürüstlük yok. Bu Türkiye'nin daha önce gördüğü 27 Mayıs'tan, 12 Eylül'den çok farklı bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'un amacı milleti ve devleti topyekün esir almaktı. Daha önceki darbelere fiili mukavemet göstermeyen milletimizin sokaklara dökülmesi bu gerçeği görmesinden kaynaklanıyor. Darbecilerin döktükleri kan gerçek niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. 15 Temmuz aynı zamanda insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği bir eylemdir. 15 Temmuz 1 dolara satın alınanlarla yapılan işgal girişimidir.

"MEMUR-İŞÇİ AYRIMI OLMAMALI"

Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler. Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657'nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.

"FETÖ'YLE İLGİLİ 85 KOLİ TESLİM ETTİK"

Darbeciler tarafından katledilen vatandaşlara gösterilmeyen vatandaşlara gösterilmeyen sempati darbeciler için en üst düzeyde sergilenmeştir. Seçilmiş hükümetten yana tavır almalarını bekleyen pek çok ülkenin derin bir sessizliğe bürünmesinden fevkalade rahatsız olduk. Teröristlere gösterilen şefkati masumlardan esirgeyen bir insan hakları anlayışını kabul etmiyoruz. Ada'da geldiler aynı şekilde proje çalışmalarını yürüttüler. Polis bunları yakalayınca G20 toplantısında bana bunları soruyorlar. Onların gazeteci olduğunu kim söylüyor, bunlar ajan provokatör. Baskında masanın üzerinde ne tür haritalar, projeler olduğunu polisimiz tespit etti. ABD'ye FETÖ'yle ilgili 85 koli teslim ettik, aldığımız bir netice yok. Hani nerede insan hakları. Bizimle alakalı olduğu zaman yargı var, kusura bakmayın bizde de yargı var.

"BÜTÜN HUZURSUZLUKLAR BİTİNCE OHAL KALKACAK"

OHAL'i ne zaman kaldıracağımızı soruyorlar, bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL'i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL'i kaldıracağız. Son bir yıl içinde yoğun bir şekilde terörün üzerine gidiyoruz. Onların anlayacağı dilden onlara konuşuyoruz.

"RAHATÇA YÜRÜDÜN, OHAL OLMASA BAŞKA ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Sözde adalet yürüyüşlerine çıkan muhalefetin geçmişi insan hakları ihlallerine verdiği desteklerle dolu. Bunlar Menderes ve iki arkadaşı ipe gittiği zaman alkışlayanlardan değil miydi? AK Parti olarak bizi kapatma girişiminde, Ankara'da yargıçlar var diyorlardı. Hayatları hep böyle geçmiş. Ankara'dan İstanbul'a devlet korumasında yürüyenlerin insan hakları konusundaki eleştirilerin hiçbir karşılığı yoktur. Yürüyüşü de yaptın rahatça, mitingi de yaptın. Bunu sana biz sağladık. Şu anda OHAL var. OHAL olmasaydı başka şeyler de olabilirdi, bak huzur içinde yaptın. Acaba bir teşekkür geldi mi? Gelmez bunların kitabında o yok. Mardin Belediye Başkanı hastalığı sebebiyle serbest bırakıldı, o da yürüyor. Sayın Bakan bunlar tam teşekküllü hastaneden rapor aldılar mı? Bunlar kontrollü göz hapsinde olması gerekirdi. Milletin yanında saf tutmuş olsaydı başka bir gözle bakabilirdik.

"ÜLKEMİZE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLMESİ GEREKİR"

15 Temmuz darbe girişiminin nasıl bir gözü dönmüşlük olduğunu anlamak için o geceyle ilgili görüntülere şahit ifadelerine bakmanız yeterlidir. Aslında ülkemize nobel barış ödülü verilmesi gerekir. Barış ödülü de siparişle verildiği için buraya böyle bir ödül gelmez.

"ŞU ANDA OHAL'E HALA İHTİYACIMIZ VAR"

OHAL komisyonunu faaliyete geçridik. Bizim derdimiz kimseyi mağdur etmek değil, terör örgütlerinin kökünü kurutmaktır. Tek bir vatandaşın haksızlığa uğramasındansa tüm işlemleri gözden geçirmeyi göze alıyoruz. Pazartesi MGK toplantısında OHAL'i tekrar masaya yatıracağız. Şu anda OHAL'e hala ihtiyacımız var.