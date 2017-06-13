Erdoğan o iki ismi ambargo koydu

İftar yemeğine sanat dünyasından; İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Oyuncu Hakan Ural, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Esra Erol, Işın Karaca, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Uğur Işılak spor dünyasından; Aykut Kocaman, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Ömer Onan, Kerem Tunçeri, Ufuk Sarıca, Şahika Encümen, Tolga Zengin, Fenerbahçeli basketbolcular Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

GÜLBEN GİTTİ HÜLYA GELDİ

İftar yemeğinde 9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den 25 Mayıs'ta boşanan ve kısa süre sonrasında Selin İmer’le aşk yaşadığı ortaya çıkan şarkıcı Mustafa Ceceli ile TRT Haber sunucusu Erhan Çelik’in dava açarak boşandığı Gülben Ergen’in yeralmaması dikkat çekti. Mustafa Ceceli, geride bıraktığımız yıl katıldığı iftar davetinde ezan okumuş ve gecenin ilgi gören konuklarından olmuştu. Medyaradar’ın haberine göre, iki ünlü ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar yemeğine davet edilmedikleri belirtilirken diğer taraftan iftar yemeklerine 3 yıldır çağrılmayan Hülya Avşar’ın bu kez davet edildiği ve katıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

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