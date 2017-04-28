Erdoğan o ile 41 kurban gönderdi

AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın yapmış olduğu her çalışmanın Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Kahtalı, “Hatırlayın, Cumhurbaşkanımızın en son Malatya mitinginde 100 binin üzerinde bir insan seli onu dinlemeye gelmişti. Sadece o mitingi düşünecek olursak hazırlık sürecinde yoğun mesai harcadık. Mitingin duyurulması, ilçelerden gelmek isteyenlerin ulaşımına yardımcı olunması, reklam çalışmaları, miting alanının hazırlanması gibi işlerde bütün teşkilatımız görev aldı. İnsanlar sadece mitingi görür, Cumhurbaşkanımızın sözlerini bilir. Ama o mitingin hazırlık sürecini bilmezler. Asıl iş o mitingin hazırlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız da teşkilatçı olduğu için, gençlik kollarından bugünlere geldiği için emeğin ne olduğunu iyi biliyor. Bunu da ilk kez burada söylüyorum, Cumhurbaşkanımız 18 Şubat 2017'deki Malatya mitinginden hemen sonra ertesi gün Malatyamıza 41 tane kurban gönderdi. Biz, Cumhurbaşkanımızın 41 kurbanını kestirdik ve hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu ne demek oluyor, tabi ki Cumhurbaşkanımızın Malatyamıza verdiği değeri gösteriyor. Şu da var Cumhurbaşkanımızın buna benzer daha önce hiçbir ile yapmış olduğu bir uygulama yok. İlk kez Malatya'ya kurban gönderdi. Hem belediye başkanlarımızın, hem milletvekillerimizin uyumu genel merkezde takdirle karşılanıyor. Malatya'ya gıptayla bakılıyor” dedi.

DİĞER İLLERDE BURUKLUK YARATTI!

Referandum sonuçlarına göre ‘evet’ oylarının yüksek çıktığı; Bayburt (%81,7), Konya (%72,9) Yozgat (%74,3), Rize (%75,6), Sivas (%71,3), Şanlıurfa (%70,8), Adıyaman (%69,8), Afyonkarahisar (%64,6) ve Aksaray (%75,5) gibi bazı illere kurban gönderilmemesi partililerde burukluk yarattı.